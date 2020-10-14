Между Москвой и Смоленском пустят новый двухэтажный поезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый двухэтажный состав выведут на маршрут между Москвой и Смоленском с 16 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.
"Холдинг "РЖД" расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей", – подчеркнули в компании.
Новые поезда будут доступны четыре дня в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время отправления из Москвы – 9:56, из Смоленска – 16:50. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Вязьма, Сафоново и Ярцево.
Составы планируется формировать из купейных вагонов и вагонов с местами для сидения. Каждый из них будет оборудован климат-контролем, розетками и USB-разъемами. Помимо этого, поезда адаптированы для людей с нарушениями по здоровью – установлены специальные подъемные механизмы, а надписи продублированы шрифтом Брайля.
Как рассказали в РЖД, до 11 декабря новый двухэтажный поезд будет работать в пилотном режиме. Если зафиксируют устойчивый спрос, то поезд включат в дальнейший график движения.
В Москве в начале октября представили концепт плацкартного вагона с просторными полками. Новые составы станут более удобными за счет расширения спальных мест. Кроме того, в вагонах появится душевая комната.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: