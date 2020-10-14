Между Москвой и Смоленском пустят новый двухэтажный поезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый двухэтажный состав выведут на маршрут между Москвой и Смоленском с 16 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"Холдинг "РЖД" расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей", – подчеркнули в компании.

Новые поезда будут доступны четыре дня в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время отправления из Москвы – 9:56, из Смоленска – 16:50. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Вязьма, Сафоново и Ярцево.

Составы планируется формировать из купейных вагонов и вагонов с местами для сидения. Каждый из них будет оборудован климат-контролем, розетками и USB-разъемами. Помимо этого, поезда адаптированы для людей с нарушениями по здоровью – установлены специальные подъемные механизмы, а надписи продублированы шрифтом Брайля.

Как рассказали в РЖД, до 11 декабря новый двухэтажный поезд будет работать в пилотном режиме. Если зафиксируют устойчивый спрос, то поезд включат в дальнейший график движения.

В Москве в начале октября представили концепт плацкартного вагона с просторными полками. Новые составы станут более удобными за счет расширения спальных мест. Кроме того, в вагонах появится душевая комната.

