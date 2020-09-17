Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД готовы к возобновлению международного пассажирского сообщения, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы компании Сергея Павлова.

"Этот вопрос лежит не в плоскости железнодорожной, мы перевозчики. Мы готовы организовать перевозку и восстановить пассажирское сообщение", – отметил он.

По словам Павлова, компания ждет решений правительства РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией.

Также снимаются для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Для перемещения разрешается пользоваться автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом.

В начале сентября министр туризма Болгарии Марияна Николова рассказала о готовности возобновить авиасообщение с РФ.