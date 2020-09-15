Россия открыла границу с Южной Осетией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
"Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции", – указано в сообщении.
Согласно постановлению, приезжать в Россию и покидать ее могут также члены экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Кроме того, в документе указано, что для перемещения разрешается пользоваться автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом.
Ранее стало известно, что Южная Осетия возобновила пересечение госграницы с Россией. В постановлении правительства республики прописано, что пропускной пункт "Рук" начал работу в обычном режиме.
В начале сентября о переговорах с РФ по возобновлению авиасообщения рассказала министр туризма Болгарии Марияна Николова. По словам политика, местные авиационные власти уже уведомили российскую сторону о своей готовности.
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