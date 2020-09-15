Южная Осетия возобновила пересечение госграницы с Россией

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Южная Осетия возобновила пересечение государственной границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что страна откроет границу с РФ с 15 сентября.

"Отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска Рук в обычном режиме", – заявляется в постановлении правительства республики.

В конце августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил открыть границу с Россией 15 сентября. Бибилов поручил министерству здравоохранения нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать пациентов.

10 сентября Россия открыла границу с Южной Осетией. Сообщалось, что соответствующее распоряжение в ближайшие дни подпишет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

3 сентября Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы.