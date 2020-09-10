Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия открывает границу с Южной Осетией. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
"По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы РФ с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни", – говорится в сообщении.
В конце августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил открыть границу с Россией 15 сентября. Бибилов поручил министерству здравоохранения нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать пациентов.
С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.
3 сентября Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы.
В Росавиации заявили, что в Каир (Египет) и обратно допустимо летать три раза в неделю, в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивская Республика), включая обратный путь, – два рейса в неделю. Рейсы разрешено выполнять из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.
Россия возобновляет авиарейсы еще в три страны
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