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В Болгарии заявили о переговорах по возобновлению авиасообщения с Россией. Об этом ТАСС заявила министр туризма страны Марияна Николова.

Она отметила, что для продвижения в этом вопросе необходимо желание обеих сторон. Николова сообщила, что болгарские авиационные власти уже уведомили Росавиацию о готовности национального авиаперевозчика возобновить полеты в Россию. Для этого нужно согласие со стороны последней, отметила Николова.

"Хотела бы отметить, что полеты из международных аэропортов на территории Республики Болгарии ничем не ограничены, но в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения существует временный запрет на въезд на территорию Болгарии граждан разных стран в связи с пандемией. Наши российские партнеры об этом официально уведомлены", – заявила министр туризма Болгарии.

Она отметила, что подведомственная ей отрасль серьезно пострадала в связи с пандемией коронавируса. Николова подчеркнула, что восстановление свободы передвижения является главной предпосылкой для возобновления международного туризма. Она отметила, что в Европейском союзе уже ведутся дискуссии по скоординированному открытию границ.

"Европейский механизм, который решает вопрос о включении в список третьих стран, которые могут быть выведены из-под ограничений, работает на высоком политическом уровне. В ходе обсуждений были сформулированы общие критерии по оценке эпидемиологической ситуации, чтобы включать в список и исключать из него страны, гражданам которых разрешен доступ в ЕС", – рассказала Николова.

Она добавила, что перечень стран регулярно пересматривается в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации на территориях государств. Глава министерства туризма Болгарии подчеркнула, что ее страна активно участвует в этих дискуссиях. Николова выразила надежду, что ЕС в скорейшее время откроет границу для россиян.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без ограничений.