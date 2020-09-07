Фото: ТАСС/Лев Федосеев
В Болгарии заявили о переговорах по возобновлению авиасообщения с Россией. Об этом ТАСС заявила министр туризма страны Марияна Николова.
Она отметила, что для продвижения в этом вопросе необходимо желание обеих сторон. Николова сообщила, что болгарские авиационные власти уже уведомили Росавиацию о готовности национального авиаперевозчика возобновить полеты в Россию. Для этого нужно согласие со стороны последней, отметила Николова.
"Хотела бы отметить, что полеты из международных аэропортов на территории Республики Болгарии ничем не ограничены, но в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения существует временный запрет на въезд на территорию Болгарии граждан разных стран в связи с пандемией. Наши российские партнеры об этом официально уведомлены", – заявила министр туризма Болгарии.
Она отметила, что подведомственная ей отрасль серьезно пострадала в связи с пандемией коронавируса. Николова подчеркнула, что восстановление свободы передвижения является главной предпосылкой для возобновления международного туризма. Она отметила, что в Европейском союзе уже ведутся дискуссии по скоординированному открытию границ.
"Европейский механизм, который решает вопрос о включении в список третьих стран, которые могут быть выведены из-под ограничений, работает на высоком политическом уровне. В ходе обсуждений были сформулированы общие критерии по оценке эпидемиологической ситуации, чтобы включать в список и исключать из него страны, гражданам которых разрешен доступ в ЕС", – рассказала Николова.
Она добавила, что перечень стран регулярно пересматривается в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации на территориях государств. Глава министерства туризма Болгарии подчеркнула, что ее страна активно участвует в этих дискуссиях. Николова выразила надежду, что ЕС в скорейшее время откроет границу для россиян.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.
Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без ограничений.
Египет и Россия возобновляют авиасообщение на паритетной основе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: