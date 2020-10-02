Фото: Агентство "Москва"

Туристический ретропоезд запустят между Москвой и Переславлем-Залесским с 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе АО "РЖД".

В компании заявили, что первый туристический поезд приедет в субботу на станцию Переславль. Сотрудники рассказали, что в рамках тура пассажиры познакомятся с достопримечательностями Переславля-Залесского.

"На маршруте Москва – Переславль будет использована комбинированная схема движения – электровоз + паровоз. Так, от Москвы до станции Александров группа туристических вагонов проследует на локомотивной тяге, далее их будет тянуть паровоз", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Отмечается, что на маршруте между Москвой и Переславлем-Залесским построена деревянная платформа в ретростиле длиной 125 метров, благоустроенная в том числе для маломобильных людей. На платформе для удобства горожан оборудовали лавочки и светодиодное освещение.

Ранее сообщалось о начале испытаний технологии движения электропоездов "Ласточка" в беспилотном режиме. В частности, отрабатываются нештатные ситуации, такие как возникновение препятствий на путях перед поездом.

Для разработки системы управления движением поездов "Ласточка" РЖД оснастили специальной аппаратурой парк электропоездов и инфраструктуру технологических объектов станций. Это, как сообщалось, необходимо для дистанционного контроля и управления движением.

