РЖД возобновили движение почти 80% отмененных на фоне COVID-19 поездов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

РЖД возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

Он сообщил, что компания готова к максимальным объемам перевозок, однако это зависит от уровня снятия ограничений в регионах. Белозеров отметил, что в настоящее время рано говорить о возвращении объема перевозок к допандемическим значениям.

Гендиректор РЖД сообщил, что, помимо возвращения старых поездов, запускаются еще и новые. Так, он упомянул введение поездов "Ласточка", следующих в Кострому. Белозеров напомнил о появлении поезда "Стриж" на маршруте между Санкт-Петербургом и Самарой.

Он также рассказал, как на объектах и в поездах РЖД соблюдаются правила санитарной безопасности.

"На вокзалах регулярно проветриваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами все помещения. В поездах дезинфекция проводится в депо перед рейсом, а в пути – до четырех раз в сутки. Дезинфицируются все контактные поверхности: ручки и поручни в вагонах, столики, стены", – рассказал Белозеров.

Он добавил, что персонал РЖД обеспечен антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Все пассажиры получают рекомендацию иметь при себе маски.

Ранее сообщалось о начале испытаний технологии движения электропоездов "Ласточка" в беспилотном режиме. В частности, отрабатываются нештатные ситуации, такие как возникновение препятствий на путях перед поездом.