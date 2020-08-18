Билеты на "Сапсан" отправлением 1 сентября можно купить по сниженной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры поезда "Сапсан" могут приобрести билеты на поездки 1 сентября по низким ценам. Данная акция проводится в честь Дня знаний, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

"Сниженные фиксированные цены на поездки 1 сентября распространяются на все поезда "Сапсан", курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что билет из Питера в столицу стоит 1 898 рублей, Санкт-Петербург – Нижний Новгород – от 2 625 рублей, а Нижний Новгород – Москва – от 1 048 рублей.

"Все школьники, которые 1 сентября будут путешествовать на "Сапсане", получат памятные подарки с логотипом поезда", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновляет работу поездов по маршруту Калининград – Адлер с 22 августа. В настоящий момент Калининград связан железнодорожным сообщением только с Москвой и Санкт-Петербургом.