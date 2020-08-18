Билеты на "Сапсан" отправлением 1 сентября можно купить по сниженной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажиры поезда "Сапсан" могут приобрести билеты на поездки 1 сентября по низким ценам. Данная акция проводится в честь Дня знаний, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
"Сниженные фиксированные цены на поездки 1 сентября распространяются на все поезда "Сапсан", курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что билет из Питера в столицу стоит 1 898 рублей, Санкт-Петербург – Нижний Новгород – от 2 625 рублей, а Нижний Новгород – Москва – от 1 048 рублей.
"Все школьники, которые 1 сентября будут путешествовать на "Сапсане", получат памятные подарки с логотипом поезда", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что РЖД возобновляет работу поездов по маршруту Калининград – Адлер с 22 августа. В настоящий момент Калининград связан железнодорожным сообщением только с Москвой и Санкт-Петербургом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: