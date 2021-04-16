РЖД предоставили скидку на летние поезда для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

До 31 августа многодетные семьи смогут оформить билеты на летние поезда с 20-процентной скидкой. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Такая возможность осуществляется в рамках акции "Большая семья" и позволяет оформлять билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" при условии, что младший ребенок в семье не достиг 18 лет.

Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.

Для получения скидки необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "РЖД Бонус" и обратиться в любую кассу ФПК для получения статуса "Большая семья" с необходимым набором документов.



Ранее стало известно, что дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать на поезде со скидкой 50% с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Скидка предоставляется при оформлении билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования и вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава, которые курсируют по территории РФ. В поездах, следующих транзитом, скидка действительна по территории России.