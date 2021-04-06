Школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50% летом 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать на поезде со скидкой 50% с 1 июня по 31 августа 2021 года, говорится на сайте РЖД.

Как уточняется, скидка предоставляется при оформлении билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования и вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава, которые курсируют по территории РФ. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории России.



Кроме того, школьники могут путешествовать со скидкой и в купейных вагонах двухэтажных поездов.

Приобрести билет со скидкой можно в билетных кассах, на сайте РЖД, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

В РЖД уточнили, что скидка не распространяется на постельное белье.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить программу туристического кешбэка для учащихся. Ответственным глава кабмина назвал вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В 2021 году на программу выделили два миллиарда рублей. Расширение возможностей для школьников и студентов, как отметил Мишустин, позволит молодым людям сэкономить на путешествиях по стране.

