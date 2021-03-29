Роспотребнадзор разрешил отправлять детей на отдых в другие регионы

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Российские школьники предстоящим летом смогут поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами их проживания. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей", – говорится в документе.

Уточняется, что разрешенное количество детей в отрядах также увеличили до 75% от допустимой нормы. До этого отметка была установлена на уровне 50%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить программу туристического кешбэка для учащихся. Ответственным глава кабмина назвал вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В 2021 году на программу выделили два миллиарда рублей. Расширение возможностей для школьников и студентов, как отметил Мишустин, позволит молодым людям сэкономить на путешествиях по стране.

