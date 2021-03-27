Онищенко призвал отказаться от летнего отдыха за границей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рекомендовал гражданам воздержаться от отдыха за границей и сделать прививку от коронавируса.
В интервью ИА "НСН" он посоветовал россиянам оставаться дома, "какая бы ни была ситуация в период отпусков".
"Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", – сказал Онищенко.
Парламентарий также обратил внимание на возросшую заболеваемость среди старшего поколения.
"Сейчас есть возможность привиться, поэтому всем, кто не переболел, нужно привиться. Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких", – добавил он.
Кроме того, врач призвал в вопросе вакцинации "меньше внимания обращать на страшилки, которые сегодня используются для решения разных интересов".
"Та ситуация, которая сложилась с чувством тревожности и депрессивности, в некоторой степени она сказывается и на здоровье", – заключил специалист.
Ранее от коронавируса привился Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что главе государства сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины.
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