Эксперт оценил идею ввести штрафы за неотсортированный мусор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Раздельный сбор мусора является необходимым и прогрессивным способом распределения отходов, однако в России штрафы за его нарушение можно вводить лишь после создания необходимой инфраструктуры, заявил советник Центра экологической промышленной политики Владимир Марьев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Для того чтобы не смешать отходы, я отношу в те самые баки, которые находятся на контейнерной площадке. Сложности в этом вообще никакой нет. Так живет мир, так жил Советский Союз. Просто надо создать для людей нормальные условия, чтобы они понимали, куда это выносить и каким образом создавать систему раздельного мусоросбора", – сказал он.
По словам Марьева, принудительный характер раздельного сбора отходов вызовет негативную реакцию населения, поскольку в России пока не созданы условия для его эффективной и удобной организации.
"В домах многоэтажных, скорее всего, это принудительно, но, когда будет создана система фандоматов, все-таки к этому возвращаемся, если люди поймут, куда и что можно отдавать, в том числе за деньги, это же не принудиловка, это стимулирование. Все-таки должен быть и кнут, и пряник. На одних штрафах нельзя выехать. Можно создать условия, создать стимулы", – подчеркнул он.
Ранее Союз переработчиков пластмасс предложил ввести в РФ ответственность для нарушителей режима раздельного сбора мусора. Письмо было направлено на имя вице-премьера Виктории Абрамченко.
В тексте обращения указано, что управляющие компании, на участках которых не разделяется мусор, необходимо штрафовать. Сумма взыскания предлагается на уровне до 300 тысяч рублей за один вывоз неотсортированных отходов.
В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора
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