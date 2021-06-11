Эколог оценил предложение ввести штрафы за неотсортированный мусор

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Эколог, модератор тематической площадки Общероссийского народного фронта "Экология" в Московской области Антон Хлынов оценил инициативу, согласно которой в России могут начать штрафовать нарушителей раздельного сбора мусора.

Ранее Союз переработчиков пластмасс предложил ввести в России ответственность для нарушителей режима раздельного сбора мусора. Письмо было направлено на имя вице-премьера Виктории Абрамченко. Авторы инициативы считают, что управляющие компании, на чьих участках не разделяют биологический и неорганический мусор, должны получать штрафы в размере до 300 тысяч рублей за один вывоз неотсортированных отходов.

После этого сумму могут перераспределить на всех граждан, чьи дома – под контролем УК. По мнению авторов предложения, это поможет организовать сортировку отходов в баках, а значит, и их последующую переработку. В результате в стране не придется запрещать одноразовую посуду и упаковку, которая может спровоцировать рост себестоимости товаров, уверены в союзе.

"Цель инициативы несколько ангажирована желанием производителей не прибегать к отказу от производства. Вот она сама по себе уже ложная с моей точки зрения", – заявил Хлынов в беседе с Москвой 24.

По словам эксперта, корень проблемы – в производстве. Обществу необходимо стремиться к тому, чтобы отходов образовывалось как можно меньше, а после их большая часть шла во вторичный оборот, отметил он.

"Этого можно достичь прежде всего тем, чтобы материалы, которые мы используем, было как можно легче перерабатывать. Надо сделать так, чтобы материалы разной фракции легко отделялись друг от друга", – сказал Хлынов.





Антон Хлынов эколог От чисто потребительского подхода мы должны подходить к разумному, созидательному… Пластик нужен, он используется в самых разных сферах нашей жизни, но излишества не нужны. Прежде всего нам надо избавляться от излишеств.

Другая сторона вопроса, как считает специалист, – это культура и экономические стимулы для раздельного сбора мусора. Внедрять какие-то запретительные и карательные меры (имеется ввиду инициатива Союза переработчиков пластмасс. – Прим. ред.)., пока не реализованы эти пункты, бесполезно, уверен эколог.

Однако запретительные меры, в том числе и жесткие, могут применяться для стимулирования развития культуры раздельного сбора мусора. "Но основы для использования запретительных мер в этой сфере на данный момент нет: не создана инфраструктура, не создан экономико-правовой механизм, который был бы ориентирован на граждан. И для бизнеса-то они не работают..." – объяснил Хлынов.





Антон Хлынов эколог Запретительные меры для граждан в сфере сбора мусора должны применяться тогда, когда есть некая стимулирующая база, когда люди видят и понимают, что от того, что они раздельно собирают мусор, есть не только экономический, но и экологический эффект. В этом направлении работы еще очень много, она только в самом начале.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объявила, что в России на законодательном уровне планируется запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек и посуды, а также ватных палочек. В случае принятия такого решения будет введен переходный период, который позволит завершить текущие контракты и переориентировать производство.

