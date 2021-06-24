Синоптик спрогнозировал небольшое понижение температуры в ЦФО

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также небольшое снижение ожидается в воскресенье.
"Для северо-запада ситуация будет меняться достаточно заметно, потому что ложбина низкого давления будет сдвигаться. В центре Европейской России антициклон будет медленно смещаться, а на СЗФО уже явно будет смещение. Будет облачная погода, и понижение температуры начнется с четверга. Температурный фон будет 26–30 градусов, сразу понижение на 7–8 градусов. К пятнице - уже более облачная погода и осадки, – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Метеоролог также отметил, что в Европейской части России до конца недели продержится высокая температура – 34–36 градусов. К воскресенью, 27 июня, могут сформироваться небольшие облака и пройти дождь. В начале следующей недели, отметил синоптик, температурный фон будет выше нормы на 5–6 градусов, сейчас этот показатель составляет 10–11 градусов.
В среду, 23 июня, температура в Москве достигла максимального значения в 34,8 градуса, побив рекорд тепла для июня 120-летней давности. Ранее Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня.
Вильфанд рассказал о погодной ситуации до конца недели
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