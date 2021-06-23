Температура в Москве превысила июньский максимум 1901 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Температура в Москве достигла максимального значения 34,8 градуса, побив рекорд тепла для июня 120-летней давности. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня между 14 и 15 часами, где-то в 14:50, температура достигла 34,8 градуса, и это значит, что это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом. Прежний рекорд был 34,7 градуса, это было 21 июня 1901 года", – приводит его слова РИА Новости.

Вильфанд полагает, что новый рекорд может быть побит в ближайшие дни, поскольку в столице сохраняется аномальная жара.

Ранее в Москве был побит температурный суточный рекорд 73-летней давности. Воздух в городе прогрелся до 34,3 градуса. Прошлый рекорд по плюсовой температуре для 23 июня был установлен в 1948 году, тогда термометры зафиксировали 33,6 градуса тепла.

Гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в столице, оранжевый уровень погодной опасности объявлен до 14:00 пятницы, 25 июня. По данным синоптиков, среднесуточная температура в городе превышает норму на 7–10 градусов.

Из-за аномальной жары питьевую воду раздают пассажирам общественного транспорта на 22 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК).