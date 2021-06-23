В Депздраве Москвы назвали порядок действий при солнечном ударе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Специалисты столичного департамента здравоохранения объяснили порядок действий при тепловом или солнечном ударе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова, есть четкие симптомы плохого самочувствия из-за жары.

"Насторожиться и принять меры необходимо, если появилась головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот. Часто людей беспокоит тошнота", – заявил специалист.

Для борьбы с плохим самочувствием, по его словам, необходимо найти тень или покинуть душное помещение. Также полезно выпить прохладной воды или обтереть лицо жидкостью. Допускаются также компрессы для головы и прохладный душ.

Специалист также напомнил, что при отсутствии улучшений в состоянии перегревшегося человека следует обращаться за врачебной помощью.

23 июня температура воздуха в Москве достигла абсолютного максимума для июня. В середине дня столбик термометра поднялся до 34,7 градуса.

По прогнозам синоптиков, опасная жара сохранится примерно до 14:00 пятницы, 25 июня.

