В Роспотребнадзоре напомнили, что масочный режим продолжает действовать и в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Несмотря на жару, требование носить маски в России сохраняется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
Он отметил, что маска не способна существенно нарушить теплообмен, но летом лучше не выбирать темные сделанные из плотной ткани средства индивидуальной защиты. В сильную жару для поддержания нормального теплообмена стоит оставлять открытыми другие участки тела, а голову закрыть от солнца легким головным убором.
Лебедев признал возможный дискомфорт из-за ношения масок в жаркую погоду, однако напомнил, что угроза заразиться коронавирусом все еще существует.
Специалист также напомнил, что в зной менять маски нужно чаще, так как они быстро становятся влажными и утрачивают защитные свойства. Он порекомендовал отдавать предпочтение одноразовым медицинским маскам.
"Необходимо стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую", – заключил эксперт.
Ранее москвичей предупредили, что на этой неделе может быть установлена серия температурных рекордов из-за жары. Мастер-тренер, специалист по лечебной физкультуре Михаил Даниленко рассказал, в какое время лучше бегать и какие нагрузки можно себе позволить в жару.
В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.
Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.
Метеоролог рассказал, сколько еще продлится жара в столице
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