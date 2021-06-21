Пассажирам столичного метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
На ряде станций столичного метро и МЦК из-за жары 21 июня начали раздавать воду. Об этом рассказали в Дептрансе.
"На некоторых станциях температура сейчас выше 28 градусов, и на этой неделе это еще не предел – мы ожидаем новые температурные рекорды практически каждый день. Чтобы поездка на метро и МЦК была комфортной, мы раздаем питьевую воду", – говорится в сообщении.
Ее можно получить на некоторых станциях Филевской, Таганско-Краснопресненской и Бутовской линий, а также на платформах МЦК "Панфиловская", "Андроновка", "Стрешнево", "Бульвар Рокоссовского", "Нижегородская", "Лихоборы", "Владыкино", "Окружная".
В пресс-службе рекомендуют не заходить лишний раз в общественный транспорт, пока не спадет температура. А тем, кому необходима поездка, предлагают взять бутылку воды.
Ранее в МЧС дали рекомендации поведения в жару. Специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.
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