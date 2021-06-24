В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве спадет жара

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Пустынная" жара в Москве продержится до субботы, 26 июня, а затем "сумасшедшая температура" понизится, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет смещаться антициклон к востоку, и появляется вероятность формирования облаков. Если до субботы температура еще очень высокая, сумасшедшая температура, то в воскресенье будет небольшое понижение – будет 29 –34 градуса, а в понедельник – 26 –31 градус тепла", – приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд отметил, что в воскресенье, 27 июня, возможен кратковременный дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что в Европейской части страны до конца недели продержится высокая температура – 34–36 градусов. К воскресенью, 27 июня, могут сформироваться небольшие облака и пройти дождь. В начале следующей недели, отметил синоптик, температурный фон будет выше нормы на 5–6 градусов, сейчас этот показатель составляет 10–11 градусов.