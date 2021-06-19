В Москве запустят новый ночной автобус Н15

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 26 июня запустят новый ночной маршрут. Автобус Н15 будет курсировать между Восточным вокзалом и станцией метро "Китай-город". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что автобус будет останавливаться у станций метро "Китай-город", "Комсомольская", "Красносельская", "Сокольники" и у Восточного вокзала. Интервал движения между маршрутами составит 30 минут.



Всего на Восточном вокзале останавливаются 13 ночных рейсов.

Ранее сообщалось, что с 19 июня и до конца лета трамваи, следующие по маршрутам № 2, 4л, 4п, не будут курсировать по выходным в Богородском. Изменения на затронут будние дни.

