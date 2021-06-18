На станциях "Велобайк" в Москве появятся дополнительные электровелосипеды

Фото: Дептранс Москвы

Количество электровелосипедов на станциях сервиса "Велобайк" увеличится к концу сезона до 1 229. Об этом Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

Они расположатся на 93 станциях города, на некоторых из которых их уже можно взять в аренду.

"Уже этим летом пользователи велопроката смогут взять электровелосипеды в районах Отрадное, Алтуфьево, Перово, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Кунцево и Крылатское", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в прошлом году в сервисе "Велобайк" было доступно 729 электровелосипедов на 26 станциях, однако по просьбам москвичей их количество решили увеличить.

Дептранс также призвал пользоваться велосипедами только в случае крайней необходимости в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

Ранее в ведомстве попросили жителей Москвы избегать передвижений по городу без крайней необходимости в период нерабочей недели, которая продлится до 19 июня, а в общественном транспорте носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

