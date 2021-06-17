Москвичей призвали воздержаться от пользования общественным транспортом в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дептранс попросил жителей Москвы не пользоваться без крайней необходимости общественным транспортом в период нерабочей недели, которая продлится до 19 июня. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"Мы очень просим наших пассажиров передвигаться по городу только в случае крайней необходимости, а в общественном транспорте надевать маску и перчатки", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.
В ведомстве также призвали избегать поездок в часы пик и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также введен особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.
В городе будут закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.
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