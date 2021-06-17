В Москве акцию "Время ранних" продлят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Акцию "Время ранних" продлят в Москве до конца года, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что это поможет сделать поездки более безопасными, особенно когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась.

"Эффект от акции можно сравнить с запуском на линию пяти дополнительных поездов – восемь тысяч пассажиров изменили свой маршрут", – говорится в сообщении.



Акцию запустили в ноябре 2020 года. В ее рамках можно проехать по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям в два раза дешевле – с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

В ноябре сообщалось, что более 500 тысяч пассажиров метро воспользовались скидкой в рамках проекта "Время ранних". Почти 80 тысяч пассажиров проехали со скидкой в московском метро вне часа пик в первый день акции.