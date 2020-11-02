Почти 80 тыс пассажиров воспользовались скидкой на проезд в столичном метро в первый день

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 80 тысяч пассажиров проехали со скидкой в московском метро вне часа пик в первый день акции. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы запустили проект "Время Ранних" на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Он позволяет пассажирам получать скидку 50% за поездки вне часа пик", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, московским пассажирам удалось сэкономить на поездках почти 1,6 миллиона рублей.

В Дептрансе добавили, что мировой опыт показывает, что такие проекты снижают количество пассажиров примерно на 8%. При этом на Таганско-Краснопресненской линии данное значение составило 2 ноября 7%.

Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. По билету "Кошелек" транспортной карты "Тройка" у пассажиров списываться должно 20 вместо 40 рублей.

Ранее сообщалось, что скидку на поездки в столичном метро могут сделать постоянной.