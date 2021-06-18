Трамваи в Богородском не будут ходить по выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 19 июня и до конца лета трамваи, следующие по маршрутам № 2, 4л, 4п, не будут курсировать по выходным в Богородском. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.
В ведомстве сообщили о запуске временных трамвайных маршрутов. Трамвай № 7 будет следовать от Тверской Заставы до Богородского (вместо метро "Бульвар Рокоссовского"), трамвай № 46 – от Октябрьского трамвайного депо до Богородского храма, далее через Богатырский мост и Большую Оленью улицу до Сокольнической Заставы (вместо метро "Бульвар Рокоссовского").
Автобус № 4 проследует от метро "Бульвар Рокоссовского" через Ивантеевскую улицу, 2-й проезд Подбельского и 1-ю Мясниковскую улицу до Богородского.
В Дептрансе уточнили, что изменения в расписании связаны с ремонтом путей и благоустройством в Погонном проезде. При этом завершить работы планируют максимально оперативно.
Изменения на затронут будние дни, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы вышли на маршруты первые односекционные трамваи. Один такой трамвай вмещает 110 пассажиров. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами и медиаэкранами.
На Северо-Западе Москвы запустили трамваи после ремонта путей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: