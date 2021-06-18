Трамваи в Богородском не будут ходить по выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 19 июня и до конца лета трамваи, следующие по маршрутам № 2, 4л, 4п, не будут курсировать по выходным в Богородском. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве сообщили о запуске временных трамвайных маршрутов. Трамвай № 7 будет следовать от Тверской Заставы до Богородского (вместо метро "Бульвар Рокоссовского"), трамвай № 46 – от Октябрьского трамвайного депо до Богородского храма, далее через Богатырский мост и Большую Оленью улицу до Сокольнической Заставы (вместо метро "Бульвар Рокоссовского").

Автобус № 4 проследует от метро "Бульвар Рокоссовского" через Ивантеевскую улицу, 2-й проезд Подбельского и 1-ю Мясниковскую улицу до Богородского.

В Дептрансе уточнили, что изменения в расписании связаны с ремонтом путей и благоустройством в Погонном проезде. При этом завершить работы планируют максимально оперативно.

Изменения на затронут будние дни, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы вышли на маршруты первые односекционные трамваи. Один такой трамвай вмещает 110 пассажиров. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами и медиаэкранами.

