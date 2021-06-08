Дептранс назвал самые популярные столичные магистрали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Кутузовский проспект, Ленинградское шоссе и проспект Маршала Жукова являются самыми востребованными у автомобилистов магистралями в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

"Самые популярные магистрали в Москве, по которым проезжает больше всего машин в сутки, – Кутузовский проспект, Ленинградское шоссе, проспект Маршала Жукова", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе назвали и самую свободную дорогу – это улица Осташковская. По ней за сутки проезжает лишь 19,5 тысячи автомобилей в одном направлении.

В заключение в ведомстве порекомендовали перед поездкой изучать информацию о загруженности магистралей, чтобы не попадать в заторы. Общественный транспорт – метро, трамвай, автобус – точно помогут сэкономить время на дорогу.

Ранее сообщалось, что Кутузовский проспект входит в тройку самых аварийно опасных трасс в Москве. За 5 лет там погибло в 5 раз больше человек, чем на Звенигородском шоссе. Обе дороги сильно загружены.