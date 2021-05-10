В Москве заработал последний участок трамвайных путей после ремонта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице возобновил работу участок трамвайных путей после ремонта. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Так, с 10 мая горожане смогут сновать проехать по следующим маршрутам: № 23 – от Михалкова до станции метро "Сокол", № 27 – от станции метрополитена "Дмитровская" до станции "Войковская", № 29 – от метро "Дмитровская" до Михалкова, а также № 30 – от Таллинской улицы до Михалкова

"Для нас было важно завершить все ремонты путей максимально быстро и запустить по ним трамваи, которые очень ждали москвичи", – отметили в ведомстве.

Кроме того, на данный момент продолжается благоустройство на участках – специалисты укладывают новое покрытие. На рейсы это никак не влияет – трамваи вернулись на все маршруты.

Ранее сообщалось, что на трамвайных маршрутах на северо-западе Москвы впервые стали курсировать новые односекционные составы.

В Дептрансе уточнили, что один трамвай вмещает 110 пассажиров. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами и медиаэкранами.