Более 200 трамваев нового типа поступит в Москву до середины 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
До середины 2022 года Москва получит более 200 современных низкопольных трамвайных составов, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы уже изменили требования к приемке нового подвижного состава (теперь как в метрополитене) и повысим надежность его работы. Станет лучше подвижной состав – скоро в Москву приедут еще более новые типы трамваев с кондиционерами, низким полом, Wi-Fi, USB-зарядками. В этом году мы получим 109 новых вагонов, в I полугодии 2022-го – еще 95", – заявил Ликсутов, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного Дептранса.
По его словам, трамвай в течение часа может перевезти в три раза больше пассажиров (15–18 тысяч пассажиров), чем автобус (до 5 тысяч пассажиров).
Ранее Сергей Собянин сообщил, что обновление столичного трамвайного парка будет полностью завершено к 2024 году. По его словам, через три года на линиях будут курсировать только составы нового поколения.
Мэр Москвы отметил, что в 2021 году в рамках обновления парка столичного общественного транспорта планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости. Кроме того, планируется поставка 400 электробусов.
"Это наш город": трамвайный парк Москвы обновился на 70% за последние 10 лет
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