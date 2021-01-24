В московских трамваях возобновили работу кнопок открытия дверей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кнопки открытия дверей снова заработали в московских трамваях, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что в начале пандемии эту функцию временно отключили, чтобы пассажирам не нужно было лишний раз дотрагиваться до поверхностей в транспорте.

"Сейчас же на улице холодно, в салоны регулярно попадает холодный воздух, и вы много раз просили нас вернуть кнопки. Сказано – сделано! Чтобы ваши поездки проходили в тепле и комфорте, они заработали снова", – говорится в сообщении.

Сергей Собянин заявил, что в 2021 году продолжится обновление парка общественного транспорта. Глава города подчеркнул, что автобусный парк в настоящий момент обновлен на 100%. Кроме того, парк метро модернизировали на 63%, трамвайный парк – на 78%.

Он сообщил, что в 2021 году планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости. Собянин подчеркнул, что парк также пополнится более 800 автобусами для обновления парка частных перевозчиков, которые работают по госконтрактам. Кроме того, планируется поставка 400 электробусов.

