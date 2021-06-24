Синоптики не исключили затяжной аномальной жары в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 23 июня был установлен новый температурный рекорд – воздух в городе прогрелся до 34,8 градуса. Синоптики уверены, что это не предел, сообщает газета "Известия".

Специалисты не исключают, что жара продолжится и на следующей неделе. Причина аномалии в мощном высоком антициклоне, который называется "блокирующий". Он останавливает западно-восточный перенос воздуха.

По словам метеорологов, в таких условиях зной может сохраняться очень долго. Подобная ситуация была в 2010 году. Тогда аналогичный циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд.

Как минимум жара, подобная той, что была накануне, прогнозируется и 24 июня. Однако, как говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, радоваться настолько высокой температуре нельзя.

"Это опасная погода, экстремальные температурные значения. Стоит быть предельно осторожными, не находиться под прямыми солнечными лучами. Радоваться таким рекордам нельзя, особенно с учетом того, что ночные минимальные температуры в Москве составляют 20–22 градуса, это очень много, а в центре города и вовсе 23–25 градусов", – сказал Вильфанд.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что повторение ситуации 2010 года, когда торфяные пожары сопровождались запахом гари, сильным задымлением в столице и других городах, не ожидается. Отмечается, что после тех пожаров была проделана колоссальная работа по обводнению торфяников в центральном регионе страны.

Сейчас синоптики расходятся во мнении, когда зной в Центральной России пойдет на спад. Одни утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25–28 градусов, другие – что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия.

Ранее сообщалось, что четверг в Москве может стать рекордно жарким, воздух прогреется до +36 градусов.

В городе может обновиться дневной рекорд, установленный в 1948 году, когда температура поднялась до +33,5 градуса. 24 июня будет дуть слабый юго-западный ветер, а атмосферное давление начнет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Москвичей предупредили, что на этой неделе может быть установлена серия температурных рекордов из-за жары. Мастер-тренер, специалист по лечебной физкультуре Михаил Даниленко рассказал, в какое время лучше бегать и какие нагрузки можно себе позволить в жару.

В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.

Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.

В столичном Депздраве рассказали, что головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот могут свидетельствовать о перегреве. Для борьбы с плохим самочувствием необходимо найти тень или покинуть душное помещение.

