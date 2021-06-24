В четверг в Москве температура может подняться до рекордных +36 градусов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Четверг в Москве может стать рекордно жарким, воздух прогреется до +36 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.
"Антициклон по-прежнему остается над столичным регионом. В таких условиях в Москве в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +34...+36, по области – до +32...+37", – сообщил синоптик.
По его словам, в городе может обновиться дневной рекорд, установленный в 1948 году, когда температура поднялась до +33,5 градуса.
Он также отметил, что 24 июня будет дуть слабый юго-западный ветер, а атмосферное давление начнет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее москвичей предупредили, что на этой неделе может быть установлена серия температурных рекордов из-за жары. Мастер-тренер, специалист по лечебной физкультуре Михаил Даниленко рассказал, в какое время лучше бегать и какие нагрузки можно себе позволить в жару.
В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.
Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.
В столичном Депздраве рассказали, что головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот могут свидетельствовать о перегреве. Для борьбы с плохим самочувствием необходимо найти тень или покинуть душное помещение.
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