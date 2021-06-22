Число нарушений масочного режима в транспорте Москвы снизилось на 40%

Число нарушений масочного режима в столичном транспорте снизилось на 40%
Число нарушений масочно-перчаточного режима в столичном транспорте после объявления нерабочих дней уменьшилось на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".
"С 12 по 20 июня 2021 года зафиксировано свыше 8 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима. Ежедневно контролеры выявляют около тысячи нарушителей. Ранее, с 3 по 11 июня, было выявлено 14 тысяч таких нарушений", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, чаще всего граждане нарушают масочный режим в метрополитене, причем наиболее популярными у нарушителей являются станции "ВДНХ", "Павелецкая" Замоскворецкой линии и "Комсомольская" Кольцевой линии.
Отмечается, что число пассажиров, нарушающих санитарные требования, постоянно уменьшается.
Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что в Москве в сутки в среднем выписывается около 2 тысяч штрафов за нарушения антиковидных мер. Он отметил, что в целом наблюдается хорошая тенденция по соблюдению организациями мер против коронавируса.
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