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Транспорт

17:26

Пассажира сняли с рейса Владивосток – Москва за отказ надеть маску

транспорт

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Пассажира рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, сняли с самолета за отказ надеть медицинскую маску. Об этом рассказала начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

"Командир воздушного судна принял решение снять с борта самолета Владивосток – Москва пассажира, который отказался надеть маску в салоне, сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", – приводит слова Мироненко РИА Новости.

Она добавила, что ранее другой пассажир этого самолета также был привлечен к административной ответственности из-за отсутствия маски.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Москвы с 1 мая выявили 131 случай нарушения противоэпидемических требований.

В частности, таксисты пренебрегали средствами индивидуальной защиты, то же касалось и пассажиров. Кроме того, в салонах автомобилей не проводилась дезинфекция, отсутствовали антисептики. В метро и в салонах наземного транспорта, несмотря на специальные оповещения, некоторые пассажиры все равно не носят маски и перчатки, рассказали специалисты.

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