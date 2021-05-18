В Москве ежедневно наказывают предприятия за нарушение масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве ежедневно специалисты проверяют предприятия торговли и общепита на предмет соблюдения эпидемиологических мер, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия. В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам", – отметил Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
Также глава ведомства подчеркнул, что руководители Центрального детского магазина расслабились. Ранее деятельность торговой точки приостановили.
Сообщалось, что порядка 410 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили за год в столичном транспорте.
Меры по контролю за соблюдением масочно-перчаточного режима были введены для повышения ответственности пассажиров и недопущения распространения инфекции COVID-19.
Почти 70% выявленных нарушений было отмечено в метрополитене. Порядка 24% нарушений пришлось на наземные перевозки, еще 7% – на железнодорожный транспорт города.
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