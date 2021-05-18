В Москве ежедневно наказывают предприятия за нарушение масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве ежедневно специалисты проверяют предприятия торговли и общепита на предмет соблюдения эпидемиологических мер, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия. В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам", – отметил Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Также глава ведомства подчеркнул, что руководители Центрального детского магазина расслабились. Ранее деятельность торговой точки приостановили.

Сообщалось, что порядка 410 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили за год в столичном транспорте.

Меры по контролю за соблюдением масочно-перчаточного режима были введены для повышения ответственности пассажиров и недопущения распространения инфекции COVID-19.

Почти 70% выявленных нарушений было отмечено в метрополитене. Порядка 24% нарушений пришлось на наземные перевозки, еще 7% – на железнодорожный транспорт города.

