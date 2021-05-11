Почти 20% столичных заведений общепита работали с нарушениями в майские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Почти 20% проверенных на майских праздниках столичных заведений общепита работали с нарушениями. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.
В праздничные дни сотрудники ведомства провели мониторинг кафе и ресторанов, расположенных на фуд-кортах в торговых центрах и на улицах города, а также организаций продовольственной торговли – всего было проверено 708 точек.
"В связи с нарушениями санитарных требований и противоэпидемического режима на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц составлено 154 протокола об административных правонарушениях", – сообщили в ведомстве, добавив, что все собранные материалы направлены в суд.
В пресс-службе уточнили, что работу 9 предприятий общепита и 17 продовольственных магазинов приостановили.
В числе наиболее распространенных нарушений специалисты Роспотребнадзора назвали отсутствующую разметку для соблюдения социального дистанцирования; отказ от тестирования сотрудников предприятия на COVID-19; игнорирование требований, касающихся проведения дезинфекции инвентаря, посуды и помещений.
Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении административного дела из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в "Москвариуме". В рамках проверки специалисты установили, что во время массового присутствия посетителей не был обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня.
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