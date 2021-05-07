Роспотребнадзор опечатал кальянную в Москве за несоблюдение мер против COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На северо-западе Москвы опечатали кальянную Everest Hookah за несоблюдение мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В настоящее время в столице действует запрет на работу кальянных, однако в то время, когда сотрудники ведомства пришли в заведение с проверкой, в зале находились посетители, которые курили кальяны.
Также сотрудники кальянной не использовали индивидуальные средства защиты и игнорировали требование, касающееся регулярного проведения термометрии. Помещения в заведении убирали без использования дезинфицирующих средств, а обеззараживание воздуха не проводили.
"В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, в отношении ИП Василенко Д. С. составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, помещения кальянной опечатаны. Материалы административного дела переданы в Тушинский районный суд Москвы для применения наказания в виде административного приостановления деятельности", – говорится в сообщении.
Всего за период действия в столице ограничений была приостановлена деятельность 91 кальянной.
Ранее сообщалось, что в Береговом проезде в Москве опечатали кальянную "Мята cyber lounge" за несоблюдение мер против распространения коронавируса. В помещениях заведения не проводили обеззараживание воздуха, также там отсутствовали бактерицидные облучатели.
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