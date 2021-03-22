Роспотребнадзор опечатал хинкальную в поселении Сосенском из-за нарушений

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Управление Роспотребнадзора по столице опечатало хинкальную "Легенда", находящуюся в поселении Сосенском. В ней были выявлены неоднократные нарушения, заявили представители управления.
"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в ТиНАО по результатам рассмотрения обращений от жителей дома на Скандинавском бульваре Сосенского поселения по поводу шума и запахов от работы хинкальной "Легенда" возбуждено административное расследование", – уточнили в пресс-службе.
Во время проверки выяснилось, что ИП Недильский И. Р. при открытии хинкальной не оповестил об этом органы Роспотребнадзора. Ко всему прочему, были допущены многочисленные нарушения требований законодательства предпринимателем.
В этой хинкальной подтвердились нарушения требований санитарного законодательства и технических регламентов. Например, сотрудники работали без масок, перчаток и форменной специализированной одежды.
Теперь решается вопрос об административном приостановлении деятельности хинкальной в Новомосковском административном округе.
Ранее пекарню на Открытом шоссе опечатали за нарушения санитарных требований. Перовский районный суд приостановил ее деятельность на 85 суток.
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