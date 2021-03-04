Кафе-бар в Коммунарке опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

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Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали кафе-бар "Хмель и солод" в Коммунарке за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты установили, что сотрудники кафе-бара находились на рабочих местах без перчаток и со спущенными на подбородок масками, термометрия на предприятии не проводилась.

Также не контролировалось наличие СИЗ у посетителей, в помещении не обеззараживали контактные поверхности, отсутствовали дезинфицирующие средства вирулицидного действия для обработки помещений.

Кроме того, посетителям не предоставляли возможность обработать руки антисептиком, отсутствовал пятидневный запас защитных масок и дезинфицирующих средств. Сотрудники заведения не смогли предоставить результаты ПЦР-исследований на наличие COVID-19.

В пресс-службе добавили, что в отношении ИП составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, кафе-бар опечатан в досудебном порядке.

В феврале было опечатано кафе "Дом шашлыка" на юго-востоке Москвы из-за санитарных нарушений. В заведении, расположенном в доме 87 на улице Юных Ленинцев, выявили отсутствие локальных вытяжных систем над электрогрилем, поврежденный потолок в производственном помещении, а также хранение моющих химических средств рядом с пищей и некоторые другие нарушения.

