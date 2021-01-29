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Город

29 января, 20:22

Три кальянные в столице опечатали за работу в период пандемии коронавируса

город

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Еще три кальянные опечатали в столице за нарушение требования о запрете деятельности в период распространения COVID-19. Об этом говорится на сайте московского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на юго-востоке города нарушения обнаружили в кальянных "Московская сеть кальянных" (ИП Глушич И. В.) на 1-й улице Машиностроения и "Мята Lounge" (ИП Гончар Л. Н.) на улице Новоостаповской.

"Административные материалы направлены в Лефортовский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности кальянных на срок до 90 суток", – указано в сообщении.

Еще в центре столицы опечатали кальянную StarLoung, находящуюся на улице Нижегородской.

Ранее Роспотребнадзор закрыл в Москве нелегальную кальянную на Мясницкой улице. Владельцев точки теперь ждет судебное разбирательство и крупные штрафы.

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