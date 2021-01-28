Кальянную на Большой Андроньевской улице опечатали за работу в период пандемии COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали кальянную Factory на Большой Андроньевской улице в центре столицы из-за нарушения запрета на работу в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Как уточняется, специалисты обнаружили на столах для посетителей одноразовые мундштуки для курения, в заведении хранилась табачная продукция, гости курили кальяны.

"Кроме этого, в кальянной были выявлены факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Также в заведении не было запаса дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, в обеденном зале отсутствовала разметка для соблюдения безопасной дистанции, в туалетах не было антисептиков для рук. Сотрудники кальянной не вели журнал измерения температуры тела работников, отсутствовали результаты их тестов на COVID-19.

В пресс-службе добавили, что материалы дела направлены в Таганский районный суд столицы.

Кроме того, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали кальянную HookahPlace на улице Мясницкой за нарушение требования о запрете работы в период пандемии COVID-19.

Ранее вышел указ Сергея Собянина, согласно которому с 27 января разрешается возобновить оказание услуг общественного питания и проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк позже пояснил, что ограничение на работу кальянных сохраняется.

Ранее Тверской районный суд приостановил работу кальянной "Мята Platinum". В заведении на Цветном бульваре выявили ряд нарушений мер профилактики коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора при осмотре кальянной обнаружили, что в заведении не проводилась дезинфекция помещений и поверхностей. Кроме того, в кальянной не было дезинфицирующих средств, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

