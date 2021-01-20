Кальянную на Цветном бульваре опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

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Тверской районный суд приостановил на 90 суток работу кальянной "Мята Platinum". В заведении на Цветном бульваре выявили ряд нарушений мер профилактики коронавируса, говорится на сайте столичного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 1 декабря специалисты Роспотребнадзора при осмотре кальянной обнаружили, что в заведении не проводилась дезинфекция помещений и поверхностей. Кроме того, в кальянной не было дезинфицирующих средств, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

Помимо этого, в кальянной не было организовано обеззараживание воздуха помещений.

"В отношении юридического лица ООО "ДСМ" составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время заведение опечатали, материалы направлены в суд.

Ранее Роспотребнадзор опечатал бар в Зеленограде из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Инспекторы выяснили, что в обеденном зале бара не обеззараживали воздух.