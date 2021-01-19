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20:45

Роспотребнадзор опечатал бар в Зеленограде из-за нарушения мер профилактики COVID-19

город

Фото: facebook.com/rospotrebnadzor.moscow

Заведение Beer Yourself в Зеленограде опечатали по решению Роспотребнадзора в связи с невыполнением мер профилактики распространения коронавируса.

"В ходе проверки установлено, что юридическим лицом не выполняются санитарные требования и санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции", – заявили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что в обеденном зале бара не обеззараживают воздух. Кроме того, в заведении не проводится дезинфекция помещений, столов, барной стойки и столовой посуды.

В заведении также не предоставили медкнижки сотрудников и документы, подтверждающие тестирование персонала на COVID-19.

Материалы проверки направлены в Зеленоградский районный суд Москвы. Деятельность бара может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Ранее в Москве опечатали кальянную за нарушение мер профилактики коронавируса. Заведение, расположенное на северо-востоке столицы, уличили в несоблюдении требований о социальной дистанции и обеззараживании помещения.

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