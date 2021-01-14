Кальянную на северо-востоке Москвы опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: instagram.com/rospotrebnadzor_moscow
Кальянную на северо-востоке Москвы опечатали после нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В ведомстве рассказали, что в заведении, расположенном на Новодмитровской улице в доме 2, корпусе 7, не соблюдалась социальная дистанция, не было запаса средств индивидуальной защиты, отсутствовали бактерицидные обеззараживатели воздуха, а также не проводилась уборка помещения с дезинфицирующими средствами.
"Учитывая, что указанные нарушения могут служить причиной распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и посетителей, в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, и 12 января в 16:30 предприятие было опечатано", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Деятельность кальянной могут приостановить на срок до 90 суток, подчеркнули в ведомстве.
Ранее пекарню, расположенную на улице Феодосийской в столице, опечатали в связи с невыполнением противоэпидемических мероприятий. В заведении не был обеспечен контроль за использованием покупателями средств индивидуальной защиты, не выполнялись ежедневный контроль температуры тела и проведение тестирования работников, а также не соблюдалась кратность уборок, дезинфекции помещений.
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