Кальянную на северо-востоке Москвы опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: instagram.com/rospotrebnadzor_moscow

Кальянную на северо-востоке Москвы опечатали после нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В ведомстве рассказали, что в заведении, расположенном на Новодмитровской улице в доме 2, корпусе 7, не соблюдалась социальная дистанция, не было запаса средств индивидуальной защиты, отсутствовали бактерицидные обеззараживатели воздуха, а также не проводилась уборка помещения с дезинфицирующими средствами.

"Учитывая, что указанные нарушения могут служить причиной распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и посетителей, в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, и 12 января в 16:30 предприятие было опечатано", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Деятельность кальянной могут приостановить на срок до 90 суток, подчеркнули в ведомстве.

Ранее пекарню, расположенную на улице Феодосийской в столице, опечатали в связи с невыполнением противоэпидемических мероприятий. В заведении не был обеспечен контроль за использованием покупателями средств индивидуальной защиты, не выполнялись ежедневный контроль температуры тела и проведение тестирования работников, а также не соблюдалась кратность уборок, дезинфекции помещений.