Пекарню на юго-западе столицы опечатали из-за нарушения антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пекарню, расположенную на улице Феодосийской в столице, опечатали в связи с невыполнением противоэпидемических мероприятий. Об этом говорится на сайте московского управления Роспотребнадзора.

"В связи с информацией в социальной сети Instagram о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в пекарне "Греческая олива" территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе 29 декабря проведено мониторинговое обследование пекарни", – заявили в пресс-службе.

В ходе рейда выяснилось, что ИП Шеховцовым А. В не соблюдаются санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике распространения COVID-19.

Среди обнаруженных нарушений на юге столицы: отсутствие контроля за использованием покупателями средств индивидуальной защиты, не выполнялся ежедневный контроль температуры тела и проведение тестирования работников, а также не соблюдалась кратность уборок, дезинфекции помещений.

Ко всему прочему, в заведении не организовали централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. В итоге надзорное ведомство составило протокол о временном запрете деятельности пекарни.

Материалы данного дела были направлены в Зюзинский районный суд.

Ранее говорилось, что два бара в Москве привлекут к ответственности за нарушения антиковидных мер.