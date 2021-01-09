Три кальянные в Москве могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Кальянные "Энигма", "МосКальян" и Hookahplace могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Андрея Поплавского.

"В ночь с 8 на 9 января нарушение были выявлены в трех кальянных, это кальянная "МосКальян" по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., д. 3 стр. 5, кальянная "Hookahplace" на ул. Мясницкая, д. 24/7 стр. 1 и бар "Энигма" на ул. Покровка, д. 40", – отметил Поплавский.

Он заявил, что в "МосКальяне" осуществлялось обслуживание клиентов после 00:00. Кроме того, в заведении предлагались услуги курения кальяна, а также не использовались средства индивидуальной защиты.

"Сотрудники препятствовали входу, были применены специальные средства для открытия двери. В баре "Hookahplace" была аналогичная ситуация", – сообщил Поплавский.

В баре "Энигма" также продолжалось обслуживание клиентов после 00:00. По словам Поплавского, в помещениях, которые предназначены для приготовления пищи, выявили антисанитарию. Инспектор отметил, что в заведении также не использовались средства индивидуальной защиты.

Поплавский сообщил, что в баре обнаружили несколько баллонов с газов, а также множество использованных и новых упаковок с надувными шариками. Инспектор подчеркнул, что основным контингентом посетителей были подростки.

"Штраф за данное нарушение согласно ст. 20.6.1 грозит юридическим лицам до 300 тыс. руб., а в случае установления факта причинения вреда здоровью людей до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток", – заявил Поплавский.

Ранее в Москве опечатали хостел на улице Люблинской. Сообщалось, что в нем отсутствовали дезинфицирующие средства и кожные антисептики. Кроме того, в хостеле не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовал запас средств индивидуальной защиты.