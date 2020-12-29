Роспотребнадзор выявил нарушения в 88 лабораториях, где проводят тесты на коронавирус

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Роспотребнадзор зафиксировал нарушения в 88 из 435 лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус.

"Только за последние две недели проверено 435 лабораторий, которые осуществляют лабораторные исследования на COVID-19. Это почти половина всех лабораторий, которые задействованы в этой работе. И нарушения выявлены в 88 из них", – рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как заявила специалист на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, к организациям-нарушителям применены административные меры.

Попова уточнила, что по решению суда за последнюю неделю приостановили деятельность двух лабораторий.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее назвал регионы РФ, в которых улучшается ситуация по коронавирусу. К таковым специалист отнес Кировскую, Псковскую и Тамбовскую области, а также Республику Калмыкия и Ненецкий автономный округ.

