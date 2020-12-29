Мурашко назвал регионы, где улучшается ситуация с коронавирусом

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, в каких регионах РФ улучшается ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, положительная динамика отмечается в Кировской, Псковской и Тамбовской областях, в Республике Калмыкия и в Ненецком автономном округе. В этих регионах министр отметил высокое качество противоэпидемических мероприятий и лечения.

Мурашко также объявил, что привитые от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Документ будет доступен в личном кабинете.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется на протяжении примерно 6 месяцев. Аналогичный результат, по ее словам, может быть достигнут при вакцинации.

