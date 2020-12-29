В России выявили 27 002 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 27 002 случая коронавируса, сообщили в Оперштабе. Выявлено активно 3 915 случаев без клинических проявлений.

В Москве выявлен 5 641 новый случай, в Санкт-Петербурге – 3 757, в Московской области – 1 547, в Нижегородской области – 497, в Свердловской области – 401.

В Псковской области диагностировали 394 новых случая коронавируса, в Ростовской области – 389, в Воронежской области – 385, в Архангельской области – 372, в Республике Карелия – 367.

Всего в РФ зарегистрировано 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста больных COVID-19 сохраняются в Республике Алтай и Республике Тыва – по 0,2%.

За последние сутки по стране умерли 562 человека. Общее число скончавшихся достигло 55 827.

Выписаны за сутки 24 874 человека с ранее диагностированным COVID-19. С момента начала пандемии выздоровели 2 496 183 пациента.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что разработанная в России вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна на 92%. На данный момент получить препарат могут сразу несколько категорий граждан – перечень был расширен накануне, 28 декабря.

Так, открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Безопасность препарата в этой возрастной группе была доказана в ходе клинических испытаний. Кроме того, получить прививку могут работники сферы ЖКХ, общественного питания, спорта, сотрудники органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

